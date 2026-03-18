Nuit des Musées à la Cité du Train Mulhouse

Nuit des Musées à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Prêts à vous lancer dans une aventure où l’esprit de défi rencontre l’univers ferroviaire ? À la Cité du Train, chaque animation vous invite à tester vos limites tout en plongeant dans un univers spectaculaire, entre jeu, sensations et découverte.

Pour marquer des points et relever tous les défis, plusieurs épreuves vous attendent

– La ruée vers l’or noir à vous de manier la pelle pour alimenter votre fusée-train le plus rapidement possible, comme aux grandes heures de la vapeur.

– Le train va partir ! un sprint sur les quais, valises en main, pour ne pas rater le départ. Coordination et souffle seront vos meilleurs alliés.

– Cap ou pas cap de pousser 32 tonnes ? mesurez-vous à une véritable locomotive et tentez de la mettre en mouvement. Une expérience aussi impressionnante qu’inoubliable.

– Top chrono, un train arrive ! rapidité et réflexes seront essentiels pour actionner un passage à niveau avant l’arrivée du train.

Autour de ces défis, l’expérience se prolonge dans une ambiance conviviale et immersive

– Une atmosphère de kermesse d’antan avec des jeux en bois, pour petits et grands, qui invitent à prendre le temps de jouer ensemble.

– Une exploration du Panorama Ferroviaire à bord du Mini-Express d’Alsace, installé sur de véritables rails et tracté par une locomotive miniature.

– Une initiation à la conduite ferroviaire grâce au baptême du rail, pour ressentir, le temps d’un instant, les sensations d’un conducteur.

Laissez vous porter par cette énergie collective, entre rires, défis et découvertes, et partagez un moment hors du temps à vivre en famille ou entre amis. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

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L’événement Nuit des Musées à la Cité du Train Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace