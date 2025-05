Nuit des Musées à la Maison PARRA – Maison PARRA Marmande, 17 mai 2025 19:00, Marmande.

Lot-et-Garonne

Nuit des Musées à la Maison PARRA Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, la Maison PARRA, maison d’art singulière située à Marmande, accueillera le public le samedi 17 mai 2025 pour une soirée placée sous le signe de l’immersion artistique.

Fondée par la plasticienne Marianic Parra et le poète Jean-Pierre Parra, la Maison PARRA est un lieu unique en Nouvelle-Aquitaine où se rencontrent arts plastiques, poésie, musique et environnement. Lieu de création, de récupération et de réenchantement, la Maison PARRA invite ses visiteurs à un voyage sensoriel à travers des œuvres vivantes, un jardin symbolique, et une scénographie poétique.

Cette ouverture exceptionnelle en nocturne offrira aux visiteurs une expérience rare, dans une atmosphère onirique et intimiste.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les curieux, amateurs d’art, amoureux de nature et de poésie. .

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58

English : Nuit des Musées à la Maison PARRA

On the occasion of European Museum Night, Maison PARRA, a singular art house located in Marmande, will welcome the public on Saturday May 17, 2025 for an evening of artistic immersion.

German : Nuit des Musées à la Maison PARRA

Anlässlich der Europäischen Nacht der Museen empfängt das Maison PARRA, ein einzigartiges Kunsthaus in Marmande, am Samstag, den 17. Mai 2025, die Öffentlichkeit zu einem Abend, der ganz im Zeichen des Eintauchens in die Kunst steht.

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei, la Maison PARRA, una casa d’arte unica nel suo genere a Marmande, accoglierà il pubblico sabato 17 maggio 2025 per una serata di immersione artistica.

Espanol : Nuit des Musées à la Maison PARRA

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, Maison PARRA, una casa de arte única en Marmande, acogerá al público el sábado 17 de mayo de 2025 para una velada de inmersión artística.

L’événement Nuit des Musées à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Val de Garonne