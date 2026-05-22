Troyes

Nuit des musées à la MOPO

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière (MOPO) Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Delphine Manchin, fondatrice de la Chapellerie 31, fera découvrir le métier de chapelière aux visiteurs. Jeune artiste, elle crée des chapeaux en feutre de laine de mouton, façonnés à la main avec savoir-faire traditionnel et exigence.



Au cours de la soirée, les guides de la MOPO présenteront une partie des collections de leur choix.

>> Départs de visite à 20h00 21h00 22h00 23h00. Durée 30 minutes.

>> Sans réservation. Accès libre, dans la limite des places disponibles. .

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière (MOPO) Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com

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English :

L’événement Nuit des musées à la MOPO Troyes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne