Nuit des musées à la MOPO Troyes
Nuit des musées à la MOPO Troyes samedi 23 mai 2026.
Troyes
Nuit des musées à la MOPO
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière (MOPO) Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Delphine Manchin, fondatrice de la Chapellerie 31, fera découvrir le métier de chapelière aux visiteurs. Jeune artiste, elle crée des chapeaux en feutre de laine de mouton, façonnés à la main avec savoir-faire traditionnel et exigence.
Au cours de la soirée, les guides de la MOPO présenteront une partie des collections de leur choix.
>> Départs de visite à 20h00 21h00 22h00 23h00. Durée 30 minutes.
>> Sans réservation. Accès libre, dans la limite des places disponibles. .
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière (MOPO) Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com
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English :
L’événement Nuit des musées à la MOPO Troyes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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