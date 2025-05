Nuit des Musées à Montmédy – Citadelle Montmédy, 17 mai 2025 18:00, Montmédy.

Meuse

Nuit des Musées à Montmédy Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy Meuse

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Le Musée Jules Bastien-Lepage et des fortifications ouvre ses portes pour la Nuit des Musées !

Retrouvez les œuvres des enfants réalisées dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance et de la Nuit de la Lecture.

Ce sera également l’occasion de participer à une œuvre collective et de profiter de l’accès libre aux collections des Musées.Tout public

0 EUR.

Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville

Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 15 90 bonjour@destination-montmedy.fr

English :

The Musée Jules Bastien-Lepage et des fortifications opens its doors for Museum Night!

Discover the children’s works created for the Semaine de la Petite Enfance and the Nuit de la Lecture.

This will also be an opportunity to take part in a collective ?uvre and enjoy free access to the Museums’ collections.

German :

Das Museum Jules Bastien-Lepage und die Festungsanlagen öffnen ihre Türen für die Nacht der Museen!

Hier finden Sie die Werke der Kinder, die im Rahmen der Woche der frühen Kindheit und der Lesenacht entstanden sind.

Es wird auch die Gelegenheit sein, an einem Gemeinschaftswerk teilzunehmen und den freien Zugang zu den Sammlungen der Museen zu genießen.

Italiano :

Il Musée Jules Bastien-Lepage et des fortifications apre le sue porte per la Notte dei Musei!

Venite a vedere le opere dei bambini create nell’ambito della Semaine de la Petite Enfance (Settimana della prima infanzia) e della Nuit de la Lecture (Notte della lettura).

Sarà anche l’occasione per partecipare a un’opera d’arte collettiva e godere dell’accesso gratuito alle collezioni del Museo.

Espanol :

El Musée Jules Bastien-Lepage et des fortifications abre sus puertas para la Noche de los Museos

Venga a ver las obras infantiles creadas en el marco de la Semaine de la Petite Enfance (Semana de la Pequeña Infancia) y de la Nuit de la Lecture (Noche de la Lectura).

También será la ocasión de participar en una obra de arte colectiva y disfrutar de acceso gratuito a las colecciones de los Museos.

L’événement Nuit des Musées à Montmédy Montmédy a été mis à jour le 2025-05-06 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY