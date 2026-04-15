Nuit des Musées au château de Crèvecœur, Château de Crèvecœur, Mézidon Vallée d’Auge

Nuit des Musées au château de Crèvecœur Samedi 23 mai, 19h00 Château de Crèvecœur Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le château de Crèvecœur ouvrira exceptionnellement ses portes en soirée lors des évènements « Pierres en Lumières » et la « Nuit Européenne des Musées ».

Pour l’occasion, des médiations exceptionnelles seront proposées ainsi que la visite libre du château et des expositions. Gratuit pour tous.

Château de Crèvecœur Château de CrèvecœurPas de descriptionMÉZIDON VALLÉE D’AUGE Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie

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