CHATEAU D'EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne

17 mai 2025 18:00:00

17 mai 2025 23:00:00

2025-05-17

Ce soir-là, le 58 allées Charles-de-Fitte vous ouvre gratuitement ses portes ! Au programme une exposition !

Marion Gronier pose un regard novateur sur les personnes hospitalisées en institution psychiatrique. Morgan Fache expose un travail sur les personnes vivant dans les habitats précaires à la Réunion. Céline Villegas capture l’univers des bains-douches comme des lieux de vie et de rencontre. Profitez de cette soirée pour découvrir le travail de ces 3 artistes.

En attendant sa réouverture , le Château d’Eau vous attend au 58 allées Charles-de-Fitte.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Abattoirs. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr

English :

That evening, 58 Allées Charles-de-Fitte opens its doors to you free of charge! On the program: an exhibition!

German :

An diesem Abend öffnet das 58 Allées Charles-de-Fitte kostenlos seine Türen für Sie! Auf dem Programm: eine Ausstellung!

Italiano :

Quella sera, 58 Allées Charles-de-Fitte vi aprirà le porte gratuitamente! In programma: una mostra!

Espanol :

Esa noche, el número 58 de Allées Charles-de-Fitte le abrirá sus puertas gratuitamente En el programa: ¡una exposición!

