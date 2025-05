Nuit des musées au Doyenné – Le Doyenné espace d’art moderne et contemporain Brioude, 17 mai 2025, Brioude.

Nuit des musées au Doyenné Le Doyenné espace d’art moderne et contemporain Brioude Samedi 17 mai, 18h00

Première nuit des musées à Brioude, le samedi 17 mai 2025, de 18h à 22h

Pour la première nuit des musées à Brioude, le samedi 17 mai 2025, de 18h à 22h, Le Doyenné inaugure son cercle des amis avec la possibilité de souscrire à un abonnement et de bénéficier d’une entrée permanente pour l’exposition estivale et d’emprunter une œuvre de notre artothèque avec des gravures de Ben, Viallat, Vasarely, Ernest Pignon-Ernest, Hans Hartung,…pour votre maison, ou votre entreprise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T22:00:00.000+02:00

1

0471745134

Le Doyenné espace d’art moderne et contemporain place lafayette brioude Brioude 43100 Haute-Loire