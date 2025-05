Nuit des musées au MAHB de Bayeux – rue Bienvenu (à côté de la cathédrale) Bayeux, 17 mai 2025 19:30, Bayeux.

Calvados

Nuit des musées au MAHB de Bayeux rue Bienvenu (à côté de la cathédrale) MAHB Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17 21:00:00

Date(s) :

2025-05-17

3 représentations d’une reconstitution du tribunal de première instance dans les années 1860 (20h30, 21h45 et 23h), des images animées de Septime Le Pippre, et des surprises tout au long de la soirée !

3 représentations d’une reconstitution du tribunal de première instance dans les années 1860 (20h30, 21h45 et 23h), des images animées de Septime Le Pippre, et des surprises tout au long de la soirée ! .

rue Bienvenu (à côté de la cathédrale) MAHB

Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com

English : Nuit des musées au MAHB de Bayeux

3 re-enactments of the court of first instance in the 1860s (8:30pm, 9:45pm and 11pm), animated images of Septime Le Pippre, and surprises all evening long!

German : Nuit des musées au MAHB de Bayeux

3 Aufführungen einer Rekonstruktion des Amtsgerichts in den 1860er Jahren (20:30, 21:45 und 23:00 Uhr), bewegte Bilder von Septime Le Pippre und Überraschungen während des ganzen Abends!

Italiano :

3 spettacoli di ricostruzione del tribunale di prima istanza nel 1860 (ore 20.30, 21.45 e 23.00), immagini animate di Septime Le Pippre e sorprese durante la serata!

Espanol :

3 representaciones de una reconstrucción del Tribunal de Primera Instancia en los años 1860 (20.30 h, 21.45 h y 23.00 h), imágenes animadas de Septime Le Pippre, ¡y sorpresas durante toda la velada!

L’événement Nuit des musées au MAHB de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Bayeux Intercom