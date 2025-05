Nuit des musées au MuMa – MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre, 17 mai 2025 19:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Nuit des musées au MuMa MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Pour cette nuit des musées, on s’ambiance, et on danse !

Au programme

– Atelier non-stop

En famille ou entre amis, en solo ou à plusieurs, avant ou après la visite, venez faire grandir la foule des paquebots qui apparaîtra sur les murs d’enceinte du musée. L’équipe du MuMa se tiendra sur le parvis du musée pour vous embarquer dans cet atelier de dessin collectif au scotch .

– Swing

Pour rendre hommage aux années folles, les années de nos Paquebots , celles qui ont vu l’émergence du jazz, et de nouvelles formes de danses, venez profiter du parquet de la grande nef du MuMa pour danser ! Les professeurs et bénévoles de l’association havraise LH Lindy Hop proposeront initiations et démonstrations, accessibles à tous et notamment aux non-danseurs. Et chacun pourra ainsi swinguer sur le pont de notre navire !

Avec l’association LH Lindy Hop (Instagram ici)

– Atelier « Les paquebots s’affichent »

Le second atelier proposé pour la Nuit des musées vous permettra de réaliser une affiche à l’aide de la technique des papiers découpés. Si vous le souhaitez, vous pourrez participer à notre concours d’affiches, et nous confier votre réalisation elle sera exposée dans notre espace pédagogique de l’exposition, L’Affichoir !

Avec Isabelle Bianchini, pédagogue des arts plastiques (Atelier Luce Instagram ici)

– Visite inédite « Des oeuvres en corps » à 18h (sur réservation)

Écouter, voir, recevoir, sentir, respirer… À partir des œuvres des collections pour les ressentir et les comprendre d’un autre regard.

Une expérience participative. Cette découverte plus intime de l’œuvre se fera par le mouvement tout en douceur, chacun.e évoluera à son rythme dans les collections accompagné.e par Margot Dorléans.

Visite co-animée par Jeanne Busato, médiatrice au MuMa, et Margot Dorléans, danseuse, chorégraphe et enseignante de yoga.

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 contact-muma@lehavre.fr

English : Nuit des musées au MuMa

For this night of museums, we’ll be dancing the night away!

On the program:

– Non-stop workshop

As a family or with friends, solo or in a group, before or after your visit, come and make the crowd of liners that will appear on the walls of the museum grow. The MuMa team will be on hand in front of the museum to take you on board for this « collective scotch-tape drawing » workshop.

– Swing

To pay tribute to the Roaring Twenties, the years of our « Paquebots », those that saw the emergence of jazz and new forms of dance, come and dance on the parquet floor of the MuMa?s great nave! Teachers and volunteers from the Le Havre-based LH Lindy Hop association will be offering initiations and demonstrations, accessible to all, including non-dancers. And everyone will be able to swing on the deck of our ship!

With the LH Lindy Hop association (Instagram here)

– Les paquebots s?affichent » workshop

The second workshop on offer for Museum Night will enable you to create a poster using the paper-cut technique. If you wish, you can take part in our poster competition, and entrust us with your creation: it will be exhibited in our educational area of the exhibition, L?Affichoir!

With art educator Isabelle Bianchini (Atelier Luce: Instagram here)

– Special tour « Des oeuvres en corps » at 6pm (reservation required)

Listen, see, receive, smell, breathe? Use the works in the collections to feel and understand them from a different perspective.

A participatory experience. This more intimate discovery of a work of art will be made through movement: gently, each person will move at his or her own pace through the collections, accompanied by Margot Dorléans.

Visit co-hosted by Jeanne Busato, MuMa mediator, and Margot Dorléans, dancer, choreographer and yoga teacher.

German :

In dieser Nacht der Museen ist Stimmung und Tanz angesagt!

Auf dem Programm stehen:

– Nonstop-Workshops

Ob mit der Familie oder mit Freunden, allein oder zu mehreren, vor oder nach dem Besuch, lassen Sie die Menge der Passagierschiffe wachsen, die auf den Mauern des Museums erscheinen wird. Das Team des MuMa wird auf dem Vorplatz des Museums stehen, um Sie in den Workshop « Gemeinsames Zeichnen mit Klebeband » einzubeziehen.

– Swing

Als Hommage an die « Roaring Twenties », die Jahre unserer « Paquebots », in denen der Jazz und neue Tanzformen entstanden, können Sie auf dem Parkett des großen Kirchenschiffs des MuMa tanzen! Die Lehrer und Freiwilligen des Vereins LH Lindy Hop aus Le Havre bieten Einführungen und Vorführungen an, die für alle zugänglich sind, insbesondere für Nicht-Tänzer. So kann jeder auf dem Deck unseres Schiffes mitschwingen!

Mit dem Verein LH Lindy Hop (Instagram hier)

– Workshop « Die Kreuzfahrtschiffe zeigen Flagge »

Der zweite Workshop, der für die Museumsnacht angeboten wird, ermöglicht es Ihnen, mithilfe der Scherenschnitt-Technik ein Poster zu gestalten. Wenn Sie möchten, können Sie an unserem Plakatwettbewerb teilnehmen und uns Ihr Werk anvertrauen, das dann in unserem pädagogischen Bereich der Ausstellung, L’Affichoir, ausgestellt wird

Mit Isabelle Bianchini, Kunstpädagogin (Atelier Luce: Instagram hier)

– Ungewöhnliche Führung « Des oeuvres en corps » (Werke in Körpern) um 18 Uhr (Reservierung erforderlich)

Hören, sehen, empfangen, riechen, atmen? Ausgehend von den Werken der Sammlungen, um sie mit anderen Augen zu sehen und zu verstehen.

Eine partizipative Erfahrung. Diese intimere Entdeckung der Werke erfolgt durch Bewegung: Jeder bewegt sich in seinem eigenen Rhythmus durch die Sammlungen und wird dabei von Margot Dorléans begleitet.

Die Führung wird von Jeanne Busato, Vermittlerin am MuMa, und Margot Dorléans, Tänzerin, Choreographin und Yogalehrerin, gemeinsam geleitet.

Italiano :

Questa Notte dei Musei è all’insegna dell’atmosfera e del ballo!

In programma:

– Laboratorio non-stop

In famiglia o con gli amici, da soli o in gruppo, prima o dopo la visita, venite a creare la folla di transatlantici che apparirà sulle pareti del museo. Il team del MuMa sarà a disposizione sul piazzale del museo per accompagnarvi in questo laboratorio di « disegno collettivo con lo scotch ».

– L’altalena

Per rendere omaggio ai ruggenti anni Venti, gli anni dei nostri « Paquebots », gli anni che videro la nascita del jazz e di nuove forme di danza, venite ad approfittare del parquet della grande navata del MuMa per ballare! Insegnanti e volontari dell’associazione LH Lindy Hop di Le Havre offriranno lezioni e dimostrazioni introduttive, accessibili a tutti, soprattutto ai non ballerini. Così tutti potranno ballare sul ponte della nostra nave!

Con l’associazione LH Lindy Hop (Instagram qui)

– Laboratorio « Les paquebots s?affichent

Il secondo laboratorio proposto per la Notte dei Musei vi darà la possibilità di realizzare un poster con la tecnica della carta ritagliata. Se lo desiderate, potrete partecipare al nostro concorso di poster e affidarci la vostra creazione: sarà esposta nell’area didattica della mostra, L’Affichoir!

Con Isabelle Bianchini, insegnante d’arte (Atelier Luce: Instagram qui)

– Visita speciale « Des oeuvres en corps » alle 18.00 (su prenotazione)

Ascoltare, vedere, ricevere, annusare, respirare? Utilizzate le opere delle collezioni per sentirle e capirle da una prospettiva diversa.

Un’esperienza partecipativa. Questa scoperta più intima delle opere avverrà attraverso il movimento: delicatamente, ogni persona si muoverà al proprio ritmo attraverso le collezioni, accompagnata da Margot Dorléans.

La visita è guidata da Jeanne Busato, mediatrice del MuMa, e da Margot Dorléans, danzatrice, coreografa e insegnante di yoga.

Espanol :

Esta Noche de los Museos, ¡todo es ambiente y baile!

En el programa:

– Taller ininterrumpido

En familia o con amigos, solo o en grupo, antes o después de su visita, venga a crear la multitud de transatlánticos que aparecerán en las paredes del museo. El equipo del MuMa estará a su disposición en la explanada del museo para acompañarle en este taller de « dibujo colectivo con cinta adhesiva ».

– Swing

Para rendir homenaje a los locos años veinte, los años de nuestros « Paquebots », los años de la eclosión del jazz y de las nuevas formas de baile, ¡venga a aprovechar el parqué de la gran nave del MuMa para bailar! Profesores y voluntarios de la asociación LH Lindy Hop de Le Havre ofrecerán clases de iniciación y demostraciones, accesibles a todos, especialmente a los no bailarines. Para que todo el mundo pueda bailar en la cubierta de nuestro barco

Con la asociación LH Lindy Hop (Instagram aquí)

– Taller « Les paquebots s?affichent

El segundo taller propuesto para la Noche de los Museos le permitirá realizar un cartel con la técnica del papel recortado. Si lo desea, puede participar en nuestro concurso de carteles y confiarnos su creación: ¡se expondrá en nuestro espacio pedagógico de la exposición, L’Affichoir!

Con Isabelle Bianchini, profesora de arte (Atelier Luce: Instagram aquí)

– Visita especial « Des oeuvres en corps » a las 18:00 h (previa reserva)

Escuchar, ver, recibir, oler, respirar.. Utilice las obras de las colecciones para sentirlas y comprenderlas desde una perspectiva diferente.

Una experiencia participativa. Este descubrimiento más íntimo de las obras se hará a través del movimiento: suavemente, cada uno se desplazará a su ritmo por las colecciones, acompañado por Margot Dorléans.

La visita está dirigida por Jeanne Busato, mediadora del MuMa, y Margot Dorléans, bailarina, coreógrafa y profesora de yoga.

L’événement Nuit des musées au MuMa Le Havre a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie