Nuit des musées Au Musée de la résistance Joseph Lomenède Musée de la Résistance Joseph Lhomenède Frugières-le-Pin
Nuit des musées Au Musée de la résistance Joseph Lomenède Musée de la Résistance Joseph Lhomenède Frugières-le-Pin samedi 23 mai 2026.
Frugières-le-Pin
Nuit des musées Au Musée de la résistance Joseph Lomenède
Musée de la Résistance Joseph Lhomenède La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h
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Musée de la Résistance Joseph Lhomenède La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15 contact@musee-resistance-auvergne.fr
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English :
Exceptional opening until 8pm
L’événement Nuit des musées Au Musée de la résistance Joseph Lomenède Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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