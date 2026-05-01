Nuit des musées Au Musée de la résistance Joseph Lomenède Musée de la Résistance Joseph Lhomenède Frugières-le-Pin

Frugières-le-Pin

Nuit des musées Au Musée de la résistance Joseph Lomenède

Musée de la Résistance Joseph Lhomenède La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h

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Musée de la Résistance Joseph Lhomenède La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15 contact@musee-resistance-auvergne.fr

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English :

Exceptional opening until 8pm

L’événement Nuit des musées Au Musée de la résistance Joseph Lomenède Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne