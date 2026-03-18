Nuit des Musées au Musée de l’Automobile Mulhouse
Nuit des Musées au Musée de l’Automobile Mulhouse samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées au Musée de l’Automobile
17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit des Musées, profitez d’une ouverture nocturne jusqu’à 22h et d’un tarif réduit. .
17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org
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English :
L’événement Nuit des Musées au Musée de l’Automobile Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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