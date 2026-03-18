Nuit des Musées au Musée de l’Automobile

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit des Musées, profitez d’une ouverture nocturne jusqu’à 22h et d’un tarif réduit. .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org

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English :

L’événement Nuit des Musées au Musée de l’Automobile Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace