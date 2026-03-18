Nuit des Musées au Musée Electropolis Mulhouse

Nuit des Musées au Musée Electropolis

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans une expérience qui vous accompagne tout au long de la journée et jusqu’à la tombée de la nuit, où l’électricité se raconte autrement, entre images, souvenirs et expériences fascinantes. Au Musée Electropolis, chaque animation vous invite à explorer deux siècles d’innovations à travers un regard ludique et immersif.

Au fil de votre visite, laissez-vous entraîner dans une enquête captivante

– Jeu immersif Cherche et trouve numérique à partir de photographies d’objets issus des collections, vous menez l’enquête pour percer leurs secrets. Un simple scan du QR code à l’accueil suffit pour démarrer l’aventure et remonter le fil de l’histoire de l’électricité.

Accordez-vous ensuite une parenthèse pleine de style et de nostalgie

– Photobooth Selfie seventies installez-vous dans un salon typique des années 1970, entouré d’objets emblématiques, et repartez avec un souvenir original, comme figé dans une autre décennie (libre accès).

Et lorsque l’ambiance devient plus feutrée, laissez-vous surprendre par la puissance des phénomènes électriques

– Démonstration Les machines électriques observez de près des dispositifs spectaculaires comme la machine de Wimshurst, la boule plasma ou encore la bobine Tesla. Des expériences qui donnent à voir et à ressentir toute la magie de l’électricité (séance toutes les heures à partir de 14h, dernière séance à 23h).

Une immersion à vivre à votre rythme, où science et images se rencontrent pour éveiller votre curiosité et nourrir votre imaginaire. 0 .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

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English :

L’événement Nuit des Musées au Musée Electropolis Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace