Nuit des Musées au Musée Historique

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Musée Historique est accessible jusqu’à tard dans la nuit et vous propose, dans l’après-midi, une restitution La classe, l’oeuvre (horaire à déterminer). 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Nuit des Musées au Musée Historique Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace