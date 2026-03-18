Nuit des Musées au Musée Historique Mulhouse
Nuit des Musées au Musée Historique Mulhouse samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées au Musée Historique
place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Musée Historique est accessible jusqu’à tard dans la nuit et vous propose, dans l’après-midi, une restitution La classe, l’oeuvre (horaire à déterminer). 0 .
place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr
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English :
L’événement Nuit des Musées au Musée Historique Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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