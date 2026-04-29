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Nuit des musées au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Nuit des musées au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Yvonne Jean-Haffen

Adresse : 103 Rue du Quai

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Dinan

Nuit des musées au Musée Yvonne Jean-Haffen

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de la nuit des musées, plusieurs animations sont organisées au Musée Yvonne Jean-Haffen

– Lecture de textes illustrés par Yvonne Jean-Haffen
Le temps d’une soirée, Frédéric Bonnor, conservateur des musées de Dinan, vous dévoile un aspect moins connu, du travail de l’artiste Yvonne Jean-Haffen, l’illustration. Il lira des extraits de différents ouvrages et les illustrations réalisées par l’artiste seront projetées.

– Atelier Collage, paysages de Bretagne
La maison ouvre son atelier au public. Elsa Le Borgne, médiatrice culturelle des musées de Dinan, vous accompagne dans la réalisation d’un collage sur le thème du paysage breton, en s’inspirant des paysages réalisés par l’artiste Yvonne Jean-Haffen.

– Initiation au récolement
Le récolement, c’est quoi ? Florence, adjointe de conservation au musée de Dinan, armée d’un mètre, d’une loupe et d’une paire de gant, vous explique comment remplir une fiche de recollement. Découvrez son métier et devenez un apprenti adjoint de conservation, le temps d’une soirée au musée.

Sans réservation, en fonction des flux   .

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80 

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English :

L’événement Nuit des musées au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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