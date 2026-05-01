Semur-en-Vallon

Nuit des musées au Muséotrain

La Gare Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 10.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée hors du temps comme toujours au Muséotrain !

Rendez-vous à 20h pour le départ du train en gare de Semur. Jusqu’à 21h visite du Muséotrain en ambiance semi -nuit.

Puis la nuit mystérieuse arrivera, et le musée prendra ses habits du soir avec ses éclairage immersifs et son ambiance si captivante.

Enfin, un train de nuit emportera les visiteurs pour revenir dans le présent, des airs de musique plein la tête. Un verre de l’amitié réunira visiteurs, chanteurs, musiciens et bénévoles sous la halle aux marchandises en gare.

Tarifs

– Adulte 10,50€

– 7€ pour les enfants à partir de 5 ans .

La Gare Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 84 41 33

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English :

A timeless evening, as always at Le Muséotrain!

L’événement Nuit des musées au Muséotrain Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-05-18 par Pays Perche Sarthois