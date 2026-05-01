Nuit des musées au temple Saint-Martin. Temple Saint-Martin Montbéliard

Montbéliard

Nuit des musées au temple Saint-Martin.

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’association Saint-Martin, bien commun propose samedi 23 mai, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, des portes ouvertes au temple Saint-Martin, récemment restauré et inauguré voici une quinzaine de jours. Le public est accueilli de 18h à 23 h pour des visites guidées ou non, une découverte de l’architecture et du retable dit de Montbéliard via des tablettes numériques. Possibilité également de visite via les audioguides disponibles sur place.

Visites accessibles aux PMR .

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nuit des musées au temple Saint-Martin.

L’événement Nuit des musées au temple Saint-Martin. Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD