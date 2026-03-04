Nuit des musées concert d’Adam Dhio Barenton

Nuit des musées concert d’Adam Dhio

Musée du Poiré Barenton Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le musée du Poiré vous invite à célébrer la Nuit des musées à partir de 19h. Pour l’occasion, le musée vous ouvre ses portes en soirée et vous propose un concert à 20h. Venez profiter des sonorités des Balkans du groupe Aman Dhio, tout en profitant du cadre verdoyant du verger.

L’occasion de (re)découvrir différemment le musée et son verger, aux dernières lueurs du jour. .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

