Nuit des musées Concert Novitango – Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson, 17 mai 2025 20:30, Pont-à-Mousson.

Meurthe-et-Moselle

Nuit des musées Concert Novitango Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Samedi 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

A l’occasion de la nuit des musées 2025, le musée Au fil de Papier vous invite à un concert gratuit à la Chapelle de l’Institut

Novitango Quartet est la rencontre entre 4 musiciennes autour du tango dans une formation originale avec des arrangements pour 2 violons, violoncelle et contrebasse. Cet ensemble aime interpréter des compositions aux rythmes complexes et changeants, et aux mélodies douces et envoutantes.

La précision rythmique enrichie de percussions innovantes de la contrebasse, se mêlent à la générosité du son du violoncelle, illustré par un vibrato chaleureux. La recherche de timbres et de couleurs, tout en précision, du second violon, apporte la trame indispensable au 1er violon toute la liberté de traduire, par un jeu à la fois subtil et déterminé, le drame, l’obsession et la richesse des mélodies d’Amérique latine.

Les quatre personnalités viennent graver une empreinte indélébile dans l’interprétation du Tango argentin Novitango quartet est né !

Entrée libre au concert et au musée de 20h à minuitTout public

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr

English :

To mark Museum Night 2025, the Au fil de Papier museum invites you to a free concert at the Chapelle de l’Institut

Novitango Quartet is the meeting of 4 musicians around tango in an original formation with arrangements for 2 violins, cello and double bass. This ensemble enjoys interpreting compositions with complex, ever-changing rhythms and soft, bewitching melodies.

The rhythmic precision of the double bass, enriched by innovative percussion, blends with the generous sound of the cello, illustrated by a warm vibrato. The second violin?s precise exploration of timbre and color provides the essential backdrop for the 1st violin?s freedom to translate the drama, obsession and richness of Latin American melodies through subtle, determined playing.

These four personalities leave an indelible mark on the interpretation of Argentine Tango: Novitango quartet is born!

Free admission to concert and museum from 8pm to midnight

German :

Anlässlich der Museumsnacht 2025 lädt das Museum Au fil de Papier Sie zu einem kostenlosen Konzert in der Kapelle des Instituts ein

Novitango Quartet ist die Begegnung von 4 Musikerinnen rund um den Tango in einer originellen Besetzung mit Arrangements für 2 Violinen, Cello und Kontrabass. Dieses Ensemble liebt es, Kompositionen mit komplexen und wechselnden Rhythmen und sanften und bezaubernden Melodien zu interpretieren.

Die rhythmische Präzision, angereichert mit innovativer Perkussion des Kontrabasses, verbindet sich mit dem großzügigen Klang des Cellos, der durch ein warmes Vibrato illustriert wird. Die präzise Suche der zweiten Violine nach Klangfarben und Timbres verleiht der ersten Violine die Freiheit, das Drama, die Besessenheit und den Reichtum der lateinamerikanischen Melodien durch ein subtiles und zugleich entschlossenes Spiel zu vermitteln.

Die vier Persönlichkeiten haben der Interpretation des argentinischen Tangos einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt: Das Novitango Quartett ist geboren!

Freier Eintritt zum Konzert und zum Museum von 20 Uhr bis Mitternacht

Italiano :

In occasione della Notte dei Musei 2025, il museo Au fil de Papier vi invita a un concerto gratuito nella Chapelle de l’Institut

Il Quartetto Novitango è l’incontro di 4 musicisti intorno al tango in una formazione originale con arrangiamenti per 2 violini, violoncello e contrabbasso. Questo ensemble ama eseguire composizioni con ritmi complessi e mutevoli e melodie morbide e ammalianti.

La precisione ritmica del contrabbasso, arricchita da percussioni innovative, si unisce al suono generoso del violoncello, illustrato da un caldo vibrato. L’esplorazione precisa del timbro e del colore da parte del secondo violino costituisce lo sfondo essenziale per la libertà del primo violino di tradurre il dramma, l’ossessione e la ricchezza delle melodie latinoamericane attraverso un’esecuzione sottile ma determinata.

Queste quattro personalità hanno lasciato un segno indelebile nell’interpretazione del tango argentino: è nato il quartetto Novitango!

Ingresso gratuito al concerto e al museo dalle 20.00 alle 24.00

Espanol :

Con motivo de la Noche de los Museos 2025, el museo Au fil de Papier le invita a un concierto gratuito en la Chapelle de l’Institut

Novitango Quartet es la reunión de 4 músicos en torno al tango en una formación original con arreglos para 2 violines, violonchelo y contrabajo. A este conjunto le gusta interpretar composiciones con ritmos complejos y siempre cambiantes y melodías suaves y hechizantes.

La precisión rítmica del contrabajo, enriquecida por una percusión innovadora, se combina con el sonido generoso del violonchelo, ilustrado por un cálido vibrato. La exploración precisa del timbre y el color por parte del segundo violín proporciona el telón de fondo esencial para la libertad del primer violín a la hora de traducir el dramatismo, la obsesión y la riqueza de las melodías latinoamericanas a través de una interpretación sutil pero decidida.

Estas cuatro personalidades han dejado una huella indeleble en la interpretación del tango argentino: ¡ha nacido el cuarteto Novitango!

Entrada gratuita al concierto y al museo de 20:00 a 24:00 horas

