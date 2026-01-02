Nuit des musées Crime en vitrine Les Muséales Tourouvre au Perche

Nuit des musées Crime en vitrine

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tourouvre, 1960, un crime a eu lieu en pleine journée ! Monsieur Chariot, le directeur du futur supermarché de Tourouvre a été retrouvé assassiné. Menez l’enquête dans pour découvrir qui est l’assassin !

Visite libre du Musée des Commerces et des Marques et/ou du Musée de l’émigration française au Canada.

Livret enquête/jeu famille pour les deux musées.

Jeux de société, jeux traditionnels canadiens.

Gratuit, tous publics. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Nuit des musées Crime en vitrine

L’événement Nuit des musées Crime en vitrine Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche