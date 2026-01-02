Nuit des musées Crime en vitrine Les Muséales Tourouvre au Perche
Nuit des musées Crime en vitrine Les Muséales Tourouvre au Perche samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées Crime en vitrine
Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Tourouvre, 1960, un crime a eu lieu en pleine journée ! Monsieur Chariot, le directeur du futur supermarché de Tourouvre a été retrouvé assassiné. Menez l’enquête dans pour découvrir qui est l’assassin !
Visite libre du Musée des Commerces et des Marques et/ou du Musée de l’émigration française au Canada.
Livret enquête/jeu famille pour les deux musées.
Jeux de société, jeux traditionnels canadiens.
Gratuit, tous publics. .
Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
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English : Nuit des musées Crime en vitrine
L’événement Nuit des musées Crime en vitrine Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche