Nuit des musées Musée de Borda Dax
Nuit des musées Musée de Borda Dax vendredi 22 mai 2026.
Dax
Nuit des musées
Musée de Borda 11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 00:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Prédisez votre avenir, jetez un sort, laissez-vous conter des légendes ou attisez les faveurs des forces
occultes grâce aux collections du musée.
18h restitution du projet La classe, l’oeuvre ! en présence des élèves de la classe de CM1 de l’école Simone Veil (Dax) .
Musée de Borda 11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Nuit des musées
L’événement Nuit des musées Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax