Nuit des musées Musée de Borda Dax

Dax

Nuit des musées

Musée de Borda 11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 00:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Prédisez votre avenir, jetez un sort, laissez-vous conter des légendes ou attisez les faveurs des forces

occultes grâce aux collections du musée.

18h restitution du projet La classe, l’oeuvre ! en présence des élèves de la classe de CM1 de l’école Simone Veil (Dax) .

Musée de Borda 11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax