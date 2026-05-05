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Nuit des musées Musée de Borda Dax

Nuit des musées Musée de Borda Dax

Nuit des musées Musée de Borda Dax vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Musée de Borda

Adresse : 11 bis rue des carmes et 24 rue cazade

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Nuit des musées

Musée de Borda 11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 00:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Prédisez votre avenir, jetez un sort, laissez-vous conter des légendes ou attisez les faveurs des forces
occultes grâce aux collections du musée.

18h restitution du projet La classe, l’oeuvre ! en présence des élèves de la classe de CM1 de l’école Simone Veil (Dax)   .

Musée de Borda 11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax

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