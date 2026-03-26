Nuit des musées Descendants direct Musée des Nourrices et des enfants Alligny-en-Morvan
Nuit des musées Descendants direct Musée des Nourrices et des enfants Alligny-en-Morvan samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées Descendants direct
Musée des Nourrices et des enfants 1 route des settons Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez déambuler dans le musée des nourrices et des enfants, le tout ponctué de lectures en lien avec nos pères et mères. Ce qu’ils sont, ce qu’ils ont été, ce qu’ils sont devenus , ce qu’on sait d’eux et ce qu’on apprendra plus tard… .
Musée des Nourrices et des enfants 1 route des settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr
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English : Nuit des musées Descendants direct
L’événement Nuit des musées Descendants direct Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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