Nuit des musées : Entrée gratuite exposition « La Collection Nahmad. De Monet à Picasso » – Musée des impressionnismes Giverny Giverny, 17 mai 2025, Giverny.

Nuit des musées : Entrée gratuite exposition « La Collection Nahmad. De Monet à Picasso » Musée des impressionnismes Giverny Giverny Samedi 17 mai, 17h30 Entrée libre, sans réservation.

Dès 17h30 et jusqu’à 22h, l’entrée au musée des impressionnismes Giverny sera gratuite.

Vous pourrez visiter l’exposition « La Collection Nahmad. De Monet à Picasso » : l’occasion d’admirer les chefs-d’œuvre de grands maîtres tels que Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas ou encore Henri Matisse.

Jusqu’au 29 juin 2025, le musée des impressionnismes Giverny présente une sélection d’une des collections privées les plus prestigieuses au monde.

De Monet à Picasso, de Degas à Renoir, une soixantaine d’oeuvres des plus grands noms de l’histoire de l’art de la fin du XIXe et du début du XXe siècle sont exceptionnellement proposées au public.

_Dernière admission à 21h30._

En savoir plus sur l’exposition : [https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/la-collection-nahmad/](https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/la-collection-nahmad/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T22:00:00.000+02:00

1

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/la-collection-nahmad/

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure