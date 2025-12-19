Nuit des Musées Fondation Fernet-Branca Saint-Louis
Nuit des Musées Fondation Fernet-Branca Saint-Louis vendredi 23 janvier 2026.
Nuit des Musées Fondation Fernet-Branca
2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Le 23 janvier 2026, la Nuit des Musées de Bâle fête sa 25ème édition ! Cet événement culturel populaire permettra au public d’accéder à 43 institutions culturelles du paysage bâlois (dont la Fondation Fernet-Branca) avec environ 230 activités de 18h à 2h du matin grâce à un pass unique !
À cette occasion, la Fondation vous réserve un programme riche et varié qui saura ravir tous les publics !
De 18h à 2h
– Visite libre de l’exposition Structures en dérive
– Méga collage créez un immense collage photo qui sera visible jusqu’à la fin de l’exposition
De 18h à 22h Jouer avec le temps l’atelier de photographie avec Sandrine Rummelhardt autour du flou de mouvement.
Après un bref voyage chez les pionniers de la photographie, place à l’expérimentation ! Venez jouer avec la vitesse, la lumière et le geste pour créer des images vibrantes.
A 19h, 20h, 21h, 22h et 23h Brèves visites guidées de l’exposition collective Structures en dérive
A 19h30, 20h30 et 21h30 Musique en direct avec avec Jean-Claude André et le Quatuor BABZ
A 22h30 Karaoké-photo
Deviner des images, raconter des histoires, divertissement garanti micro ouvert à tous !
Vous souhaitez y participer et voulez éviter l’effervescence du jour J ? Rendez-vous dès maintenant à la billetterie de la Fondation, où les pass sont déjà en vente ! .
2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org
English :
