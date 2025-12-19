Nuit des Musées Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Nuit des Musées Fondation Fernet-Branca

Le 23 janvier 2026, la Nuit des Musées de Bâle fête sa 25ème édition ! Cet événement culturel populaire permettra au public d’accéder à 43 institutions culturelles du paysage bâlois (dont la Fondation Fernet-Branca) avec environ 230 activités de 18h à 2h du matin grâce à un pass unique !

À cette occasion, la Fondation vous réserve un programme riche et varié qui saura ravir tous les publics !

De 18h à 2h

– Visite libre de l’exposition Structures en dérive

– Méga collage créez un immense collage photo qui sera visible jusqu’à la fin de l’exposition

De 18h à 22h Jouer avec le temps l’atelier de photographie avec Sandrine Rummelhardt autour du flou de mouvement.

Après un bref voyage chez les pionniers de la photographie, place à l’expérimentation ! Venez jouer avec la vitesse, la lumière et le geste pour créer des images vibrantes.

A 19h, 20h, 21h, 22h et 23h Brèves visites guidées de l’exposition collective Structures en dérive

A 19h30, 20h30 et 21h30 Musique en direct avec avec Jean-Claude André et le Quatuor BABZ

A 22h30 Karaoké-photo

Deviner des images, raconter des histoires, divertissement garanti micro ouvert à tous !

Vous souhaitez y participer et voulez éviter l’effervescence du jour J ? Rendez-vous dès maintenant à la billetterie de la Fondation, où les pass sont déjà en vente ! .

