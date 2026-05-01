Nuit des musées Hôtel-Dieu, Musée des Beaux-Arts et de l’imprimerie Louhans

Louhans

Nuit des musées

Hôtel-Dieu, Musée des Beaux-Arts et de l’imprimerie Grande rue Louhans Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de cette soirée en l’honneur du patrimoine, venez (re)découvrir trois lieux emblématiques de la cité aux 157 arcades !

À l’Hôtel-Dieu Parcourez à votre rythme les salles des malades et admirez la merveilleuse apothicairerie lors d’une visite flash. Une formidable soirée de printemps pour s’imprégner de ce lieu chargé d’histoire.

Au musée des Beaux-Arts Et si vous vous mettiez dans la peau d’un artiste le temps d’un atelier ? Après une courte immersion dans les collections permanentes, place à la pratique aquarelle, collage ou gravure… à vous d’expérimenter et de laisser parler votre créativité !

Au musée de l’Imprimerie Tout au long de la soirée, profitez de visites flash pour plonger dans l’univers des caractères, des presses et des encres. Participez aux ateliers d’impression et vivez l’expérience des artisans imprimeurs.

Une nuit pour découvrir, expérimenter et s’émerveiller ! .

Hôtel-Dieu, Musée des Beaux-Arts et de l’imprimerie Grande rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Louhans a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)