Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud Musée de l’imprimerie Louhans

Louhans

Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud

Musée de l’imprimerie 29, Rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de cette Nuit Européenne des Musées, le public est invité à découvrir des collections et des expositions dans une ambiance nocturne, autour d’un programme unique d’événements et d’animations exclusives.

Au Musée de l’Imprimerie, la soirée met à l’honneur l’histoire de l’écriture et de l’impression.

Tout d’abord, des élèves présentent leurs travaux réalisés autour des origines de l’écriture. Ensuite, les visiteurs découvrent les techniques anciennes, du calame aux premières presses.

Par ailleurs, des visites flash et des ateliers d’impression sont proposés. Ainsi, chacun peut expérimenter et repartir avec une création personnelle. .

Musée de l’imprimerie 29, Rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud

L’événement Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud Louhans a été mis à jour le 2026-05-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II