Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud Musée de l’imprimerie Louhans
Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud Musée de l’imprimerie Louhans samedi 23 mai 2026.
Louhans
Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud
Musée de l’imprimerie 29, Rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de cette Nuit Européenne des Musées, le public est invité à découvrir des collections et des expositions dans une ambiance nocturne, autour d’un programme unique d’événements et d’animations exclusives.
Au Musée de l’Imprimerie, la soirée met à l’honneur l’histoire de l’écriture et de l’impression.
Tout d’abord, des élèves présentent leurs travaux réalisés autour des origines de l’écriture. Ensuite, les visiteurs découvrent les techniques anciennes, du calame aux premières presses.
Par ailleurs, des visites flash et des ateliers d’impression sont proposés. Ainsi, chacun peut expérimenter et repartir avec une création personnelle. .
Musée de l’imprimerie 29, Rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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L’événement Nuit des musées Musée de l’imprimerie à Louhans-Châteaurenaud Louhans a été mis à jour le 2026-05-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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