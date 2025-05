NUIT DES MUSÉES MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS DU LIVRE – Montolieu, 17 mai 2025 18:30, Montolieu.

Aude

NUIT DES MUSÉES MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS DU LIVRE 39 rue de la Mairie Montolieu Aude

Début : 2025-05-17 18:30:00

2025-05-17

À l’occasion de l’édition de la Nuit européenne des musées, le Musée des Arts et Métiers du Livre vous invite à découvrir une soirée lecture et musique.

18H30 lectures albums jeunesse par Pascaline Payard ( 3 à 10 ans)

19H30 lectures de Jean Claude Pirotte et Patrick Suskind par Domique Gratton

20H30 chants et violon par Catherine Van Accoleyen et Jean Léon Pallandre

21H30 lectures de Laetitia Secq et de Gérard Dupuis par Domique Gratton

22H30 chants et violon par Catherine Van Accoleyen et Jean Léon Pallandre

39 rue de la Mairie

Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 04 accueil@mvdl.fr

English :

To mark European Museum Night, the Musée des Arts et Métiers du Livre invites you to enjoy an evening of reading and music.

6:30 pm: readings of children’s books by Pascaline Payard (ages 3 to 10)

7:30 pm: readings by Jean Claude Pirotte and Patrick Suskind by Domique Gratton

8:30 pm: singing and violin by Catherine Van Accoleyen and Jean Léon Pallandre

9:30 pm: readings by Laetitia Secq and Gérard Dupuis with Domique Gratton

10:30 pm: singing and violin by Catherine Van Accoleyen and Jean Léon Pallandre

German :

Anlässlich der diesjährigen Europäischen Nacht der Museen lädt das Musée des Arts et Métiers du Livre Sie ein, einen Abend mit Lesung und Musik zu entdecken.

18H30 Lesung von Kinderalben mit Pascaline Payard (3 bis 10 Jahre)

19H30 Lesungen von Jean Claude Pirotte und Patrick Suskind durch Domique Gratton

20H30 Gesang und Violine von Catherine Van Accoleyen und Jean Léon Pallandre

21H30 Lesungen von Laetitia Secq und Gérard Dupuis durch Domique Gratton

22H30 Gesang und Violine von Catherine Van Accoleyen und Jean Léon Pallandre

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei, il Musée des Arts et Métiers du Livre vi invita a trascorrere una serata all’insegna della lettura e della musica.

ore 18.30: letture di libri per bambini di Pascaline Payard (dai 3 ai 10 anni)

ore 19.30: letture di Jean Claude Pirotte e Patrick Suskind a cura di Domique Gratton

ore 20.30: canzoni e violino di Catherine Van Accoleyen e Jean Léon Pallandre

ore 21.30: letture di Laetitia Secq e Gérard Dupuis con Domique Gratton

ore 22.30: canti e violino di Catherine Van Accoleyen e Jean Léon Pallandre

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, el Museo de Artes y Oficios del Libro le invita a disfrutar de una velada de lectura y música.

18.30 h: lectura de libros infantiles por Pascaline Payard (de 3 a 10 años)

19.30 h: lecturas de Jean Claude Pirotte y Patrick Suskind por Domique Gratton

20.30 h: canciones y violín de Catherine Van Accoleyen y Jean Léon Pallandre

21.30 h: lecturas de Laetitia Secq y Gérard Dupuis con Domique Gratton

22.30 h: canto y violín de Catherine Van Accoleyen y Jean Léon Pallandre

