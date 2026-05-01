Nuit des musées null Rue du Musée Nancray
Nuit des musées null Rue du Musée Nancray samedi 23 mai 2026.
Nancray
Nuit des musées
null Rue du Musée Dans le parc Nancray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Veillée sonore séance d’écoute immersive de paysages sonores, par Aurélien Bertini, Olivier Toulemonde et Chloé Truchon
Qui a dit que la nuit, les campagnes se blottissaient dans le silence ?
Cette veillée est une invitation à une écoute collective des sons de la nuit. A l’intérieur d’un dispositif immersif de 8 haut-parleurs, les auditeurs et auditrices découvrent des créations sonores sélectionnées et diffusées en direct par l’association Magnétophonie.
On y entendra des documentaires, des créations radiophoniques et des paysages sonores, qui explorent chacun une facette du monde sonore de la nuit.
Il y sera question de silence, de rêve éveillé, de bruissements et de craquements invisibles, du réveil bruyant des animaux nocturnes et de la douce inquiétude de l’obscurité. .
null Rue du Musée Dans le parc Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des musées
L’événement Nuit des musées Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Nancray (Doubs)
- Veillée sonore – séance d’écoute immersive de paysages sonores, Musée des Maisons Comtoises, Nancray 23 mai 2026
- Cabaret cirque poetique et absurde Stade Nancray Nancray 29 mai 2026
- L’atelier aquarelle de Gat Kundera La Comtoiserie Nancray 30 mai 2026
- Les récits vivants Nancray 6 juin 2026
- La Fête des tracteurs Rue du Musée Nancray 4 juillet 2026