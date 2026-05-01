Nuit des musées null Rue du Musée Nancray

Nancray

Nuit des musées

null Rue du Musée Dans le parc Nancray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Veillée sonore séance d’écoute immersive de paysages sonores, par Aurélien Bertini, Olivier Toulemonde et Chloé Truchon

Qui a dit que la nuit, les campagnes se blottissaient dans le silence ?

Cette veillée est une invitation à une écoute collective des sons de la nuit. A l’intérieur d’un dispositif immersif de 8 haut-parleurs, les auditeurs et auditrices découvrent des créations sonores sélectionnées et diffusées en direct par l’association Magnétophonie.

On y entendra des documentaires, des créations radiophoniques et des paysages sonores, qui explorent chacun une facette du monde sonore de la nuit.

Il y sera question de silence, de rêve éveillé, de bruissements et de craquements invisibles, du réveil bruyant des animaux nocturnes et de la douce inquiétude de l’obscurité. .

null Rue du Musée Dans le parc Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)