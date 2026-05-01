Nuit des musées Musée charolais du machinisme agricole Neuvy-Grandchamp

Neuvy-Grandchamp

Nuit des musées

Musée charolais du machinisme agricole 6 rue de Gueugnon Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

L’association le chaudron, le musée charolais du machinisme agricole en collaboration avec le moulin de Briffaud vous proposent une visite atypique aux rythmes des lanternes. Plongez au cœur de l’agriculture du début du siècle aux années 60. les bénévoles vous feront découvrir les trésors du musée comme vous ne les avez jamais vu. De la huilerie à l’atelier du mécanicien le musée s’animera au cour de cette soirée. A quelques minutes du musée le moulin de Briffaud ouvrira exceptionnellement ses portes ou vous pourrez découvrir l’univers de la meunerie dans un moulin familiale. Venez passer un moment agréable à Neuvy-grandchamp. Petite restauration et buvette sur place. .

Musée charolais du machinisme agricole 6 rue de Gueugnon Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 23 62 musee.neuvygrandchamp@gmail.com

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2026-05-18 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne