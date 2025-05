NUIT DES MUSEES – Nissan-lez-Enserune, 17 mai 2025 07:00, Nissan-lez-Enserune.

Hérault

NUIT DES MUSEES 63 Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Dans le cadre de la 21e édition de la Nuit européenne des musées, le ministère de la Culture et le Centre des monuments nationaux invitent le public à vivre une expérience différente du musée.

De 17h30 à 21h30, les visiteurs pourront découvrir gratuitement les vestiges et les collections archéologiques de ce site d’intérêt national.

A 20H, ils auront la possibilité de faire une visite découverte avec le conservateur du musée, et voir l’exposition archéo 3D avec une ultime visite virtuelle en 3D.

Juché sur une colline au cœur de la plaine du Languedoc, l’oppidum d’Ensérune offre un panorama exceptionnel vers les Cévennes, la Montagne noire, les Pyrénées et la Méditerranée. Cité celtique fortifiée créé vers 575 avant J.-C., elle voit au fil des siècles le passage des Ibères, des Grecs, des Puniques, des Etrusques et des Romains. Les recherches archéologiques menées depuis plus d’un siècle ont révélé l’importance de ce site, au carrefour des civilisations. Site d’intérêt national, le Centre des monuments nationaux qui en a la charge s’est engagé dans la sauvegarde de ses vestiges et de sa biodiversité.

Les deux hectares préservés vous permettent d’arpenter le cœur de la cité antique. Le parcours vous fera découvrir ses remparts, les différents habitats et quartiers de celle-ci ; le tout entouré d’une faune et d’une flore riches qui ne manquera pas de surprendre et de fasciner l’observateur averti comme le marcheur débutant ou le badaud ! .

63 Avenue de la Gare

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 35 enserune@monuments-nationaux.fr

English :

As part of the 21st European Museum Night, the French Ministry of Culture and the Centre des Monuments Nationaux are inviting the public to enjoy a different kind of museum experience.

From 5.30pm to 9.30pm, visitors can explore the remains and archaeological collections of this site of national interest, free of charge.

German :

Im Rahmen der 21. Europäischen Nacht der Museen laden das Kulturministerium und das Centre des monuments nationaux die Öffentlichkeit dazu ein, das Museum auf eine andere Art und Weise zu erleben.

Von 17:30 bis 21:30 Uhr können die Besucher kostenlos die Überreste und archäologischen Sammlungen dieser Stätte von nationalem Interesse entdecken.

Italiano :

Nell’ambito della 21a Notte europea dei musei, il Ministero della Cultura e il Centre des Monuments Nationaux invitano il pubblico a vivere un’esperienza museale diversa.

Dalle 17.30 alle 21.30, i visitatori potranno esplorare gratuitamente i resti e le collezioni archeologiche di questo sito di interesse nazionale.

Espanol :

En el marco de la 21ª Noche Europea de los Museos, el Ministerio de Cultura y el Centro de Monumentos Nacionales invitan al público a vivir una experiencia museística diferente.

De 17:30 a 21:30, los visitantes podrán explorar gratuitamente los vestigios y colecciones arqueológicas de este lugar de interés nacional.

