Nuit des Musées – Nyons, 17 mai 2025 18:00, Nyons.

Drôme

8 rue Pierre Toesca à Nyons Nyons Drôme

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

La 21ème édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 17 mai 2025, à Nyons. Une nuit qui incite à la plus grande curiosité !

.

8 rue Pierre Toesca à Nyons

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The 21st European Museum Night will take place on Saturday, May 17, 2025, in Nyons. A night to whet your curiosity!

German :

Die 21. Ausgabe der Europäischen Nacht der Museen findet am Samstag, den 17. Mai 2025, in Nyons statt. Eine Nacht, die zu größter Neugierde anregt!

Italiano :

La 21a Notte europea dei musei si svolgerà a Nyons sabato 17 maggio 2025. Una notte per stuzzicare la vostra curiosità!

Espanol :

La 21ª Noche Europea de los Museos se celebrará en Nyons el sábado 17 de mayo de 2025. ¡Una noche para despertar la curiosidad!

L’événement Nuit des Musées Nyons a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale