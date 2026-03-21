Nuit des musées Musée de la Vie d’Avant Ornans
Nuit des musées Musée de la Vie d’Avant Ornans samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées
Musée de la Vie d’Avant Chapelle de la Visitaion 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Programmation en cours… .
Musée de la Vie d’Avant Chapelle de la Visitaion 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 30 assomuseedelaviedavant@gmail.com
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English : Nuit des musées
L’événement Nuit des musées Ornans a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON