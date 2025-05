Nuit des Musées – rue du palais de justice Saint-Mihiel, 17 mai 2025 18:00, Saint-Mihiel.

Bibliothèque bénédictine, musée d’Art sacré et exposition sur le Saillant à l’ancien tribunal ouvrent leurs portes à l’occasion de la Nuit européenne des Musées.

Accès gratuit

Animations médiévales proposées par l’Ost Du Lapin Noir sur les trois sitesTout public

rue du palais de justice Complexe Culturel

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English :

Benedictine Library, Museum of Sacred Art and exhibition on the Saillant at the old courthouse open their doors for European Museum Night.

Free admission

Medieval events organized by the Ost Du Lapin Noir on all three sites

German :

Die Benediktinerbibliothek, das Museum für sakrale Kunst und die Ausstellung über den Saillant im alten Gerichtsgebäude öffnen ihre Türen anlässlich der Europäischen Museumsnacht.

Der Zugang ist kostenlos

Mittelalterliche Animationen, die von der Ost Du Lapin Noir an den drei Standorten angeboten werden

Italiano :

La Biblioteca Benedettina, il Museo d’Arte Sacra e la mostra sul Saillant presso il vecchio tribunale aprono le loro porte per la Notte Europea dei Musei.

Ingresso gratuito

Eventi medievali organizzati dall’Ost Du Lapin Noir in tutti e tre i siti

Espanol :

La Biblioteca Benedictina, el Museo de Arte Sacro y la exposición sobre el Saillant en el antiguo Palacio de Justicia abren sus puertas con motivo de la Noche Europea de los Museos.

Entrada gratuita

Actos medievales organizados por el Ost Du Lapin Noir en los tres lugares

