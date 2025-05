Nuit des musées – Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux, 17 mai 2025 19:00, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Drôme

Nuit des musées Maison de la Truffe et du Tricastin 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Parcours olfactif à travers l’exposition « truffes et truffières du Tricastin » !

L’occasion de solliciter son odorat et de découvrir des senteurs liées au patrimoine tricastin.

Maison de la Truffe et du Tricastin 2 rue de la République

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr

English :

Take an olfactory tour through the « truffes et truffières du Tricastin » exhibition!

An opportunity to stimulate the sense of smell and discover scents linked to the Tricastin heritage.

German :

Riechparcours durch die Ausstellung « Truffes et truffières du Tricastin » (Trüffel und Trüffelfelder des Tricastin)!

Eine Gelegenheit, Ihren Geruchssinn zu fordern und Düfte zu entdecken, die mit dem Kulturerbe des Tricastin verbunden sind.

Italiano :

Fate un tour olfattivo attraverso la mostra « Tartufi e tartufaie di Tricastin »!

È un’occasione per stimolare l’olfatto e scoprire i profumi associati al patrimonio di Tricastin.

Espanol :

Haga un recorrido olfativo por la exposición « Trufas y truferas de Tricastin »

Es una oportunidad para estimular su olfato y descubrir los aromas asociados al patrimonio de Tricastin.

