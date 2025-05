Nuit des Musées – Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet Toul, 17 mai 2025 19:00, Toul.

Meurthe-et-Moselle

Nuit des Musées Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 21:30:00

2025-05-17

Le temps d’une soirée, venez (re)découvrir la Salle Lapidaire du Musée et l’exposition Lucien Quintard.

Animations familiales et découvertes ludiques ryhtmeront le programme.Tout public

Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 25 rue Gouvion Saint-Cyr

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 13 38 musee@mairie-toul.fr

English :

Come and (re)discover the Museum’s Salle Lapidaire and the Lucien Quintard exhibition.

Family activities and fun discoveries will round off the program.

German :

Entdecken Sie einen Abend lang (wieder) den Lapidarsaal des Museums und die Ausstellung Lucien Quintard.

Das Programm wird von Familienanimationen und spielerischen Entdeckungen bestimmt.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire la Sala del Lapidario del Museo e la mostra Lucien Quintard.

Attività per famiglie e scoperte divertenti completeranno il programma.

Espanol :

Venga a (re)descubrir la Sala Lapidaria del Museo y la exposición Lucien Quintard.

Las actividades familiares y los descubrimientos lúdicos completarán el programa.

L’événement Nuit des Musées Toul a été mis à jour le 2025-05-07 par MT TERRES TOULOISES