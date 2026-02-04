Nuit des nageurs Niederbronn-les-Bains

Nuit des nageurs

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 23:59:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Venez participer à un grand défi de 12 heures ! En solo ou en équipe de 2 à 12 personnes, relevez le challenge et nagez la plus grande distance possible dans une ambiance conviviale.

6 nageurs maximum par ligne, avec espace de repos et restauration sur place. .

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00 accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

English :

Come and take part in a 12-hour challenge! Solo or in teams of 2 to 12 people, take up the challenge and swim the greatest possible distance in a friendly atmosphere.

