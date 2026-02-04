Nuit des Relais Parc Floral de Paris Paris

Depuis 2016, la Fondation des Femmes organise chaque année la Nuit des Relais, la soirée solidaire de collecte de fonds pour être aux côtés des femmes et des associations qui les soutiennent partout en France !

Dans une ambiance festive, les équipes ayant collecté des fonds au préalable (à plusieurs, c’est rapide !), se relaient pendant toute une soirée. Buvette, DJ et animations sont là pour vous faire passer un moment formidable.

Concrètement, les fonds collectés permettent de soutenir des projets à fort impact en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences !

Plus d’1,5 million d’euros ont ainsi déjà été collectés et reversés aux associations depuis 2026 !

Comment participer ?

#1. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site nuitdesrelais.org

#2. Créez une équipe de 5 à 10 personnes maximum avec vos ami.es, collègues, familles. (Chaque personne doit s’inscrire individuellement et acheter son dossard)

#3. Collectez ensemble minimum 1000 euros de dons auprès de votre entourage pour valider votre participation. Chaque don est déductible est déductible de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 75 % (dans la limite d’un don de 1 000 euros.) Ainsi, un don de 100 euros revient à payer 25 euros !

#4. Rendez-vous le Jour J pour vivre une expérience exceptionnelle en prenant part à la course (ou marche) de relais. Profitez des animations, des espaces de restauration, et découvrez notre village associatif.

La course festive et solidaire contre les violences faites aux femmes.

Le mercredi 08 avril 2026

de 18h00 à 23h00

payant

Frais d’inscription : 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

https://paris.nuitdesrelais.org/ nuitdesrelais@fondationdesfemmes.org https://www.facebook.com/FondationDesFemmes/ https://www.facebook.com/FondationDesFemmes/



