Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer
samedi 24 octobre 2026 · Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24 20:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Samedi 24, de 18 h à 20 h, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer organise la Nuit des Saveurs : rencontre avec des producteurs locaux et dégustation de miel, jus de pommes et gourmandises normandes. Entrée libre.
L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer lance un nouveau rendez-vous gourmand : la Nuit des Saveurs. Pour cette première édition, le samedi 24 octobre, de 18 h à 20 h, producteurs locaux et amateurs de bons produits se retrouvent autour du miel, du jus de pommes et d’autres gourmandises normandes.
L’occasion d’échanger avec les producteurs, de découvrir leur savoir-faire et de déguster leurs spécialités dans une ambiance chaleureuse.
Entrée libre, à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer.
Infos pratiques :
Date : samedi 24 octobre
Horaires : 18 h – 20 h
Lieu : Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Tarif : entrée libre
Au programme : rencontre et dégustation avec des producteurs locaux (miel, jus de pommes, gourmandises normandes) .
Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
On Saturday 24th, from 6 pm to 8 pm, the Trouville-sur-Mer Tourist Office is organising the ‘Nuit des Saveurs’: an opportunity to meet local producers and sample honey, apple juice and Normandy specialities. Free entry.
L’événement Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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