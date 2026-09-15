Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-24 20:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Samedi 24, de 18 h à 20 h, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer organise la Nuit des Saveurs : rencontre avec des producteurs locaux et dégustation de miel, jus de pommes et gourmandises normandes. Entrée libre.

L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer lance un nouveau rendez-vous gourmand : la Nuit des Saveurs. Pour cette première édition, le samedi 24 octobre, de 18 h à 20 h, producteurs locaux et amateurs de bons produits se retrouvent autour du miel, du jus de pommes et d’autres gourmandises normandes.

L’occasion d’échanger avec les producteurs, de découvrir leur savoir-faire et de déguster leurs spécialités dans une ambiance chaleureuse.

Entrée libre, à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer.

Infos pratiques :

Date : samedi 24 octobre

Horaires : 18 h – 20 h

Lieu : Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

Tarif : entrée libre

Au programme : rencontre et dégustation avec des producteurs locaux (miel, jus de pommes, gourmandises normandes) .

Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

On Saturday 24th, from 6 pm to 8 pm, the Trouville-sur-Mer Tourist Office is organising the ‘Nuit des Saveurs’: an opportunity to meet local producers and sample honey, apple juice and Normandy specialities. Free entry.

L’événement Nuit des Saveurs à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville