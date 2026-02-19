Nuit des sorcières #3 Rond-Point des Droits de l’Homme Pau

Nuit des sorcières #3

18h conférence de Judith Prat, photographe et documentariste.

Projection du documentaire Decían que era bruja (2024, 20 min)

amphi A Sciences 18h entré libre traduction française et full access

21h concert

Julie Rains (R’N’B alternatif-électro)

Chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste belge basée à Bruxelles, Julie Rains développe un univers singulier mêlant jazz, pop et musiques électroniques. Révélée au sein du duo Juicy avec Sasha Vov, elle s’est imposée sur la scène belge grâce à sa voix douce et versatile, son écriture sensible et sa capacité rare à tisser des passerelles entre les genres.

Lionstorm (hip-hop queer)

Duo rap queer néerlandais qui ajoute une nouvelle dimension au concept d’éducation sexuelle provocante. Le duo va aussi loin qu’ils peuvent aller dans la direction artistique, infusée de pop et R&B, de hip-hop. .

Rond-Point des Droits de l'Homme La Centrifugeuse Université de PAU Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

