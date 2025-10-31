Nuit d’Halloween par le PHARE d’Allex Allex

Nuit d’Halloween par le PHARE d’Allex Allex vendredi 31 octobre 2025.

Nuit d’Halloween par le PHARE d’Allex

rue du premier syndicat Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’association ANDRIE ANDRA (LE PHARE D’Allex) vous invite à célébrer Halloween ! Une soirée mystérieuse vous attend pour frissonner de plaisir en famille ou entre amis. Les détails pratiques (horaires et lieu précis) seront communiqués prochainement.

.

rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

English :

The ANDRIE ANDRA association (LE PHARE D’Allex) invites you to celebrate Halloween! A mysterious evening is in store for you, your family and friends. Practical details (times and location) will be announced shortly.

German :

Der Verein ANDRIE ANDRA (LE PHARE D’Allex) lädt Sie ein, Halloween zu feiern! Es erwartet Sie ein geheimnisvoller Abend, an dem Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden vor Vergnügen erschauern können. Die praktischen Details (genaue Uhrzeiten und Ort) werden in Kürze bekannt gegeben.

Italiano :

L’associazione ANDRIE ANDRA (LE PHARE D’Allex) vi invita a festeggiare Halloween! Una serata misteriosa e divertente per tutta la famiglia e gli amici. I dettagli pratici (orari e luogo) saranno comunicati a breve.

Espanol :

¡La asociación ANDRIE ANDRA (LE PHARE D’Allex) te invita a celebrar Halloween! Una misteriosa noche de diversión para toda la familia y los amigos. Los detalles prácticos (horarios y lugar de celebración) se anunciarán en breve.

L’événement Nuit d’Halloween par le PHARE d’Allex Allex a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme