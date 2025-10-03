NUIT D’IVRESSE Quillan
NUIT D’IVRESSE Quillan vendredi 3 octobre 2025.
NUIT D’IVRESSE
Quillan Aude
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Pièce de Josiane Balasko, avec Josée Arrué, Damien Charles, Anthony La Lumia.
Jacques Belin, un animateur de télévision imbu de lui-même, se retrouve seul dans un bar après l’annulation d’un dîner important.
En quête de compagnie, il fait la connaissance de Simone, une femme au franc-parler, un peu paumée et récemment sortie de prison.
L’alcool aidant, ils passent une nuit mouvementée, oscillant entre disputes, rires et moments de tendresse.
Au fil de la soirée, les masques tombent et laissent place à une rencontre humaine touchante et hilarante.
Quillan 11500 Aude Occitanie +33 9 83 56 93 97
English :
Play by Josiane Balasko, with Josée Arrué, Damien Charles, Anthony La Lumia.
Jacques Belin, a self-important TV host, finds himself alone in a bar after an important dinner is canceled.
In search of company, he meets Simone, an outspoken, troubled woman recently released from prison.
With the help of alcohol, they spend an eventful night, oscillating between arguments, laughter and moments of tenderness.
As the evening progresses, the masks come off and a touching and hilarious human encounter takes place.
German :
Theaterstück von Josiane Balasko, mit Josée Arrué, Damien Charles, Anthony La Lumia.
Jacques Belin, ein selbstverliebter Fernsehmoderator, findet sich allein in einer Bar wieder, nachdem ein wichtiges Abendessen abgesagt wurde.
Auf der Suche nach Gesellschaft lernt er Simone kennen, eine wortgewandte, etwas verwirrte Frau, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Die beiden verbringen eine ereignisreiche Nacht, in der sie sich streiten, lachen und zärtlich miteinander umgehen.
Im Laufe des Abends fallen die Masken und machen Platz für eine rührende und urkomische menschliche Begegnung.
Italiano :
Spettacolo di Josiane Balasko, con Josée Arrué, Damien Charles, Anthony La Lumia.
Jacques Belin, un conduttore televisivo presuntuoso, si ritrova da solo in un bar dopo che una cena importante è stata annullata.
In cerca di compagnia, incontra Simone, una donna schietta e un po’ smarrita, appena uscita di prigione.
Con l’aiuto dell’alcol, i due trascorrono una notte movimentata, oscillando tra discussioni, risate e momenti di tenerezza.
Con il passare della serata, le maschere cadono e si verifica un incontro umano toccante ed esilarante.
Espanol :
Obra de Josiane Balasko, con Josée Arrué, Damien Charles, Anthony La Lumia.
Jacques Belin, un engreído presentador de televisión, se encuentra solo en un bar tras la cancelación de una importante cena.
En busca de compañía, conoce a Simone, una mujer franca y algo perdida que acaba de salir de la cárcel.
Con la ayuda del alcohol, pasan una noche agitada, oscilando entre discusiones, risas y momentos tiernos.
A medida que avanza la velada, se van quitando las máscaras y se produce un encuentro humano conmovedor e hilarante.
