NUIT D’IVRESSE – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

NUIT D’IVRESSE Début : 2026-01-21 à 20:30. Tarif : – euros.

La comédie Culte de Josiane Balasko débarque au Théâtre Victoire !Tout oppose Simone et Jacques qui se rencontrent par hasard en fin de soirée dans un bar désert de la Gare de l’Est. Lui est un présentateur vedette un peu ringard, et elle, une fille paumée, haute en couleurs et très naïve qui ne reconnaît pas l’animateur.Le serveur, aussi collant que bavard, fan de Jacques, n’éprouvera aucune gêne à s’imposer au coeur de ce couple improbable. L’alcool aidant, Simone et Jacques vont, sans s’en rendre compte, se rapprocher. Beaucoup… Un peu trop même…Mais après une telle nuit d’ivresse, le réveil dans l’appartement de Jacques sera forcément difficile, mémorable et explosif ! Il ne se souvient de rien, ni qui est cette fille survoltée et amoureuse installée chez lui, ni même d’avoir donné son adresse au barman qui évidemment ne loupe pas l’occasion de débarquer…A Savoir :Offre de restauration disponible, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture du bar une heure avant le spectacle. Les réservations se font par mail directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33