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NUIT D’IVRESSE THEATRE VICTOIRE Bordeaux

NUIT D’IVRESSE THEATRE VICTOIRE Bordeaux

NUIT D’IVRESSE THEATRE VICTOIRE Bordeaux dimanche 12 avril 2026.

Lieu : THEATRE VICTOIRE

Adresse : 18 rue des Augustins

Ville : 33000 Bordeaux

Département : 33

Début : 2026-04-12

Fin : 2026-04-12

Heure de début : 16:00

NUIT D’IVRESSE Début : 2026-04-12 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33

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