Nuit d'observation des chouettes Écluzelles
Nuit d’observation des chouettes Écluzelles samedi 18 avril 2026.
Nuit d’observation des chouettes
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Si vous partiez observer les chouettes à la tombée de la nuit ? Découvrez les lieux où nichent ces oiseaux, et apprenez à reconnaître leurs chants et leurs habitudes nocturnes.
Une expérience immersive et discrète pour approcher ces fascinants rapaces dans leur environnement naturel.
Intervenant PEP28
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 19h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles
Réservation obligatoire.
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
English :
Why not go owl-watching at dusk? Discover the places where these birds nest, and learn to recognize their songs and nocturnal habits.
