Nuit d’observation des chouettes Écluzelles

Nuit d’observation des chouettes

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Si vous partiez observer les chouettes à la tombée de la nuit ? Découvrez les lieux où nichent ces oiseaux, et apprenez à reconnaître leurs chants et leurs habitudes nocturnes.

Une expérience immersive et discrète pour approcher ces fascinants rapaces dans leur environnement naturel.

Intervenant PEP28

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 19h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles

Réservation obligatoire. 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Why not go owl-watching at dusk? Discover the places where these birds nest, and learn to recognize their songs and nocturnal habits.

