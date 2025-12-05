Nuit du bad Millepertuis Yzeure
Nuit du bad Millepertuis Yzeure vendredi 5 décembre 2025.
Nuit du bad
Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Tournoi par équipes. Inscription sur Facebook BCMAY.
Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 49 79 90 info@bcmay.com
English :
Team tournament. Registration on Facebook BCMAY.
German :
Turnier in Teams. Anmeldung auf Facebook BCMAY.
Italiano :
Torneo a squadre. Iscrizioni su Facebook BCMAY.
Espanol :
Torneo por equipos. Inscripción en Facebook BCMAY.
L’événement Nuit du bad Yzeure a été mis à jour le 2025-11-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région