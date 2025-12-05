Nuit du bad Millepertuis Yzeure

Nuit du bad

Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure Allier

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Tournoi par équipes. Inscription sur Facebook BCMAY.

Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 49 79 90 info@bcmay.com

English :

Team tournament. Registration on Facebook BCMAY.

German :

Turnier in Teams. Anmeldung auf Facebook BCMAY.

Italiano :

Torneo a squadre. Iscrizioni su Facebook BCMAY.

Espanol :

Torneo por equipos. Inscripción en Facebook BCMAY.

