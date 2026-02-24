Nuit du basket Le Blanc
Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2026-04-03 17:00:00
Découverte du basket pour tous.
Découverte du basket. Programme à venir. .
Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire basket.leblanc@laposte.net
English :
Discovery of basketball for all.
