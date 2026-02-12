Nuit du basket Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Jeudi 2 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine

2€ / personnes, gratuit pour les licenciés FFSU

Tournoi de 3×3 mixte

**Tournoi de basket-ball en 3×3 mixte** (minimum un garçon ou une fille par équipe), remplaçant.es possibles dans la limite de 5 joueur.euses par équipe.

Jeudi 2 avril à partir de 19h au gymnase Le Diapason, campus Beaulieu.

**Etapes obligatoires pour l’inscription:**

* Inscription en ligne à partir du lundi 16 février à 13h pour chaque joueur sur [Mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

* Puis inscription de l’équipe par le « capitaine » de l’équipe à l’adresse : [mailto:](mailto:%5Btheo.perrin@univ-rennes.fr%5D(mailto:theo.perrin@univ-rennes.fr))[theo.perrin@univ-rennes.fr](mailto:theo.perrin@univ-rennes.fr)

Quelques informations pratiques :

– Nous appliquerons les règles officielles du basket 3×3.

– Le tournoi est uniquement Mixte (1 fille et 1 garçon minimum sur le terrain).

– 5 étudiants maximum par équipe

– Le prix de la soirée par étudiant est fixé à 2€ (gratuit si vous êtes licencié FFSU)

– Buvette et sandwich sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T23:59:00.000+02:00

https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



