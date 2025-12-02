Nuit du Blues #23 Salle André-Gallois Fagnières

Nuit du Blues #23

Salle André-Gallois 37 Rue du Général Leclerc Fagnières Marne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

2026-02-27

Tout public

La 23ème Nuit du Blues accueillera Red Beans & Pepper Sauce et Fred Chapelier (acoustic set). .

English : Nuit du Blues #23

