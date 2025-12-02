Nuit du Blues #23 Salle André-Gallois Fagnières
Nuit du Blues #23 Salle André-Gallois Fagnières vendredi 27 février 2026.
Nuit du Blues #23
Salle André-Gallois 37 Rue du Général Leclerc Fagnières Marne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 23:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Tout public
La 23ème Nuit du Blues accueillera Red Beans & Pepper Sauce et Fred Chapelier (acoustic set). .
Salle André-Gallois 37 Rue du Général Leclerc Fagnières 51510 Marne Grand Est
English : Nuit du Blues #23
L’événement Nuit du Blues #23 Fagnières a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT de la Marne