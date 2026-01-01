Nuit du Body Karaté Saint-Amand-Montrond
Nuit du Body Karaté Saint-Amand-Montrond samedi 24 janvier 2026.
Nuit du Body Karaté
Rue Léopold Senghor Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Soirée organisée par le Body Karaté de Saint-Amand-Montrond
Stage avec Heddi Martinez. Buffet et soirée festive à 21h. Inscriptions sur place 5 .
Rue Léopold Senghor Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 77 36 61
English :
Evening organized by the Saint-Amand-Montrond Body Karate Club
