Informations pratiques

Puivert

NUIT DU BRAME DU CERF

Puivert Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-02 08:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Immergez-vous, le temps d’une soirée, à la découverte du brame du cerf dans la montagne audoise.

Au cœur des Pyrénées audoises, entre la Haute Vallée de l’Aude et le Pays de Sault, partez de mi-septembre à mi-octobre en compagnie d’un professionnel à la découverte et à l’écoute de ce moment hors du temps.

Laissez-vous porter le temps d’une soirée par ces sons gutturaux qui résonnent dans la nuit. Grâce aux moyens d’observation mis à votre disposition, peut-être aurez-vous la chance de l’observer.

Accessible à partir de 10 ans

Location de duvet de montagne 3 saisons possible pour la nuit au brame: 5€/unité

Tarifs soirée

● Ad: Nuit 30€

● enf (-18ans) Nuit: 20€

Inclus:

● Matériel d’observation: Jumelles, longue vue, caméra thermique

● Boissons chaudes

A prévoir:

● Habits chauds et discret ( couleur et bruit des tissus)

● Duvet et tapis de sol (nuit au Brame) .

Puivert 11230 Aude Occitanie +33 6 61 14 80 17

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English :

L’événement NUIT DU BRAME DU CERF Puivert a été mis à jour le 2026-09-08 par 11 – OT Pyrénées Audoises