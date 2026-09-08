NUIT DU BRAME DU CERF Puivert
vendredi 2 octobre 2026 · Puivert
Informations pratiques
Puivert
NUIT DU BRAME DU CERF
Puivert Aude
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02 08:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Immergez-vous, le temps d’une soirée, à la découverte du brame du cerf dans la montagne audoise.
Au cœur des Pyrénées audoises, entre la Haute Vallée de l’Aude et le Pays de Sault, partez de mi-septembre à mi-octobre en compagnie d’un professionnel à la découverte et à l’écoute de ce moment hors du temps.
Laissez-vous porter le temps d’une soirée par ces sons gutturaux qui résonnent dans la nuit. Grâce aux moyens d’observation mis à votre disposition, peut-être aurez-vous la chance de l’observer.
Accessible à partir de 10 ans
Location de duvet de montagne 3 saisons possible pour la nuit au brame: 5€/unité
Tarifs soirée
● Ad: Nuit 30€
● enf (-18ans) Nuit: 20€
Inclus:
● Matériel d’observation: Jumelles, longue vue, caméra thermique
● Boissons chaudes
A prévoir:
● Habits chauds et discret ( couleur et bruit des tissus)
● Duvet et tapis de sol (nuit au Brame) .
Puivert 11230 Aude Occitanie +33 6 61 14 80 17
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English :
L’événement NUIT DU BRAME DU CERF Puivert a été mis à jour le 2026-09-08 par 11 – OT Pyrénées Audoises
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