Nuit du Cinéma et Interludes Hypnotiques CPFI Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Nuit du Cinéma et Interludes Hypnotiques

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 22:00:00

fin : 2026-11-21 02:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Avec Sébastien BOULAY et Lahsan AMRANI

Assis sur des chaises longues, ouvrez votre regard sur les Cultures Musicales filmées lors de La Nuit du Cinéma.

Ce voyage visuel et sonore, sur grand écran, s’arrêtera d’abord en Mauritanie avec la présence de l’anthropologue Sébastien BOULAY. Il présentera l’ébauche de son film sur le jeune musicien Mahfough ETHMANE, joueur de « TIDINIT », luth subsaharien.

Puis vous découvrirez un road-movie musical tourné par le CPFI – Musiques du Monde au pied de la muraille du Mans avec la complicité des musiciens habitant Le Mans. La nuit se terminera par la diffusion de moments d’archives du CPFI enregistrés lors du festival « Les Orientales ».

Les séquences de cette nuit du cinéma seront animées par les musiciens GNAWAS du Mans (Lahsan Amrani) autour d’un thé à la menthe.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/cpfi-musiques-du-monde/evenements/nuit-du-cinema-et-interludes-hypnotiques .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr

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English :

Featuring Sébastien BOULAY and Lahsan AMRANI

L’événement Nuit du Cinéma et Interludes Hypnotiques Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72